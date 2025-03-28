Mark Twain solía escribir en la cama, sin importar la hora del día.

36 Maneras de Vivir de Forma más Productiva: Entender nuestra obsesión por la productividad

Por: Troy Young, Alex Schleifer, y Brian Morrissey

Haz más. Hazlo tú.

TROY: Brian, hace tiempo que querías hacer un episodio sobre productividad. Yo era escéptico, sobre todo porque no soy un tipo de «productividad». Soy moderadamente desorganizado. Tengo problemas de atención. Juego mucho. Mi bandeja de entrada es todo lo contrario a cero. Hay que reconocer que a la gente le gusta este tipo de cosas... el newsletter que escribí sobre el poder personal fue uno de los más leídos.

Nota del Traductor: En ese artículo acerca del Poder se incluyen perspectivas interesantes como las siguientes: