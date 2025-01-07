Cómo Convertirse en el Tipo de Profesional con el que Todos quieren Colaborar
Estos profesionales tienen muchas oportunidades en las empresas en las que trabajan. ¡Son los primeros en ascender!
Ascensos
Muchos factores pueden influir en la decisión de un empresario o directivo de ascender a sus profesionales empleados a un puesto superior o diferente. El proceso puede ser complejo y las organizaciones tienen diferentes formas y parámetros para decidir a quién promocionar y cuándo trasladar a las personas a sus nuevas funciones.
Las estadísticas de ascensos de empleados que figuran en un artículo de Fit Small Business, y que aparecen parcialmente en estos gráficos, ofrecen una visión de las tendencias recientes, como el aumento medio de los ascensos y lo que hacen otras organizaciones para apoyar los planes de progresión profesional.
Puntos clave del artículo son los siguientes:
El 31,5% de los empleados fueron ascendidos en los 12 meses anteriores a diciembre de 2023.
Los hombres tienen más probabilidades de ascender que las mujeres.
En 2024, las empresas estadounidenses prevén ascender sólo al 8% de sus empleados, con un ajuste salarial medio del 9,2% para los ascensos de un sol…
