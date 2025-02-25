El Auge del Ingeniero de Producto 100x

Por: Rafa Páez

Hace unos años, debatíamos si el «ingeniero 10x» era un mito o una realidad. Hoy en día, con el poder de la IA y un cambio hacia la ingeniería dirigida por productos, está surgiendo un nuevo arquetipo: el ingeniero que ofrece 100 veces más impacto. La brecha entre los que «solo codifican» y los que resuelven los problemas correctos no solo está creciendo, sino que también está remodelando la industria.

Te presento al ingeniero de producto 100x: un pensador híbrido que combina el dominio técnico con una mentalidad de producto estratégica para ofrecer soluciones que encantan a los usuarios y que las empresas pueden escalar. No se trata de esfuerzo bruto, sino de esfuerzo multiplicado: escribir menos código para resolver problemas más grandes.

Pero, ¿cómo se ve realmente el «impacto 100x» en la práctica? ¿Y cómo puede esta mentalidad convertir a los ingenieros en multiplicadores críticos para el negocio?

Definición del ingeniero de product…